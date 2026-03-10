Road Safety Campaign: पत्रिका अभियान बना जन आवाज…. 2 दिन में 150 से अधिक ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार

शहर के नागरिकों का कहना है कि यह अभियान लोगों की समस्याओं को जिम्मेदार विभागों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, खराब सड़क और अव्यवस्थित यातायात के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ब्लैक स्पॉट की पहचान से समय रहते सुधार संभव हो सकेगा। पत्रिका के इस अभियान की शहर में सराहना हो रही है और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं।