Road Safety Campaign: पत्रिका अभियान बना जन आवाज…. 2 दिन में 150 से अधिक ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार

मांगियावास रोड मानसरोवर। फोटो: पत्रिका
Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year: जयपुर। राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशताब्दी के अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए विशेष अभियान को शहरवासियों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत शहर के ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के लिए पत्रिका की ओर से जारी हेल्पलाइन पर दो ही दिन में 150 से अधिक स्थानों की सूचना नागरिकों ने भेजी है।
लोग अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद संभावित दुर्घटना स्थलों, जाम की समस्या और सड़क अव्यवस्था से जुड़े मामलों की जानकारी फोटो और विवरण के साथ साझा कर रहे हैं। इन सूचनाओं को आरटीओ जयपुर कार्यालय की ओर से संकलित कर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित विभागों को भेजकर समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
शहर के नागरिकों का कहना है कि यह अभियान लोगों की समस्याओं को जिम्मेदार विभागों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, खराब सड़क और अव्यवस्थित यातायात के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे में ब्लैक स्पॉट की पहचान से समय रहते सुधार संभव हो सकेगा। पत्रिका के इस अभियान की शहर में सराहना हो रही है और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं।
पत्रिका के इस नंबर पर भेजें सूचना
शहर के लोग पत्रिका के 8094020235 नंबरों पर ब्लैक स्पॉट की सूचना भेज सकते हैं। इन नंबरों पर सिर्फ वॉट्सएप करें। अपने नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ फोटो साझा करें।
