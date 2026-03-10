10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News : ख़त्म होगा इंतज़ार! राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी ‘डबल डेकर’ बसें, सामने आया पूरा प्लान

राजस्थान के शहरी परिवहन और पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। यह कदम न केवल प्रदूषण कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि इन पर्यटन शहरों में आने वाले सैलानियों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव भी लेकर आएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 10, 2026

राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के तीन बड़े शहरों की सार्वजनिक परिवहन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल, सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) ने 50 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि केंद्र की 'पीएम ई-बस सेवा' से इतर, इन डबल डेकर बसों का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

किन शहरों को कितनी बसें मिलेंगी?

योजना के अनुसार, कुल 50 बसों में से सर्वाधिक बसें इस तरह से अलग-अलग शहरों के हिस्से में आएंगी:

  • जयपुर: 30 डबल डेकर बसें (शहर के प्रमुख मार्गों और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए)।
  • जोधपुर: 10 डबल डेकर बसें (पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए)।
  • उदयपुर: 10 डबल डेकर बसें (झीलों की नगरी के खूबसूरत रास्तों के अनुकूल)।

JCTSL के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह के अनुसार, विभाग का लक्ष्य है कि दीपावली (2026) के आसपास इन बसों की पहली खेप मिल जाए ताकि दिसंबर की सर्दियों वाले पीक टूरिस्ट सीजन से पहले इन्हें सड़कों पर उतारा जा सके।

पर्यटन और कनेक्टिविटी पर फोकस

इन डबल डेकर बसों का मुख्य उद्देश्य केवल परिवहन नहीं, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। अधिकारियों के मुताबिक, इन बसों के रूट इस तरह तय किए जाएंगे कि वे:

  • शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों (जैसे आमेर किला, मेहरानगढ़, सिटी पैलेस) को जोड़ें।
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मुख्य बस स्टैंडों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करें।
  • यात्रियों को शहर का 'पैनोरमिक व्यू' (Panoramic View) प्रदान करें, जो विशेषकर विदेशी और घरेलू सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

रूट चयन की चुनौतियां, होगा सर्वे

जयपुर के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) के तहत 25 बस कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। हालांकि, डबल डेकर बसें चलाने से पहले प्रशासन पुराने फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज (RoB), अंडरपास और हाइट बैरियर की जांच कर रहा है। बस की ऊंचाई को देखते हुए उन रूट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ मार्ग में बाधाएं कम हों।

पर्यावरण के अनुकूल 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट'

ये बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा। राजस्थान सरकार का यह कदम 'नेट जीरो' लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे शहरों में शोर और वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : चूरू स्टेडियम को मिली नई पहचान, सीएम भजनलाल ने इस ‘बहादुर फौजी’ का दिया नाम
चूरू
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News : ख़त्म होगा इंतज़ार! राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी ‘डबल डेकर’ बसें, सामने आया पूरा प्लान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मौसम का 14–15 मार्च को यू-टर्न; आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 5 जिलों में हीटवेव की चेतावनी

राजस्थान में 14–15 मार्च को बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में गर्मी का मौसम शुरू होते ही नींबू हुआ महंगा, बारीक हरी मिर्ची के दामों में तेजी

जयपुर

Gangaur 2026 Date : गणगौर 2026 कब है – 20 या 21 मार्च? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

गणगौर 2026, Gangaur 2026 Date:
धर्म और अध्यात्म

VIDEO : विधायक मुकेश भाकर की शादी में जमकर थिरके विनोद-निर्मल-अनिल-गावड़िया, पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने बांधा समां

जयपुर

पीएम किसान योजना: राजस्थान के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज, इस दिन खाते में आएंगे 22वीं किस्त के करोड़ों रुपए

pm-kisan-yojana-22nd-installment-date-rajasthan-farmers-payment-update-and-beneficiary-news
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.