Rajasthan News : चूरू स्टेडियम को मिली नई पहचान, सीएम भजनलाल ने इस ‘बहादुर फौजी’ का दिया नाम

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के हृदय स्थल चूरू में रविवार को 'वीरता' और 'सम्मान' का अनूठा संगम देखने को मिला। भारतीय सेना द्वारा आयोजित 'गौरव सेनानी समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गौरवशाली सैन्य इतिहास को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने चूरू जिला खेल स्टेडियम का नामकरण 1971 के युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर करने की महत्वपूर्ण घोषणा की।