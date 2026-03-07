Rajasthan : बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान 13 मार्च को चूरू में रोकेंगे रेल, करेंगे प्रदर्शन



चूरू. शिक्षक भवन में अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha) की जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष इंद्राजसिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 13 मार्च रेल रोको आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापत ने बताया कि खरीफ 2021 का बीमा क्लेम कंपनी और सरकार ने मिलकर सेटेलाइट लगागर दिया है, जो नियम के विरूध है। लगातार आंदोलन के चलते सरकार ने फैसला पलटा भी है, लेकिन फिर उसी सेटेलाइट को आधार मान कर किसानों से क्लेम हड़पना चाहती है।