Churu : चप्पल उठाने गए व्यापारी का 5 लाख रुपए से भरा बैग बदमाश ने किया पार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद

रतनगढ़. कस्बे के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े एक व्यापारी का दुकान खोलते समय रखा हुआ रुपयों से भरा थैला देखते-देखते चोरों ने पार कर दिया। हुआ यूं कि अगुणा बाजार में उक्त व्यापारी हमेशा की तरह दुकान पर आए और पांच लाख रुपए व खाता बहियों से भरा थैला दुकान के आगे रखकर शटर खोल रहे थे। इतने में एक लड़के ने दुकानदार की चप्पल थोड़ी दूर ले जाकर रख दी। दूसरा युवक सामान लेने के बहाने खड़ा हो गया और बोला कि चप्पलें इतनी दूर क्यों खोली हैं।