मरुस्थलीय जिले की संपदा कैर बेर और खैर..धोरों की धरती के शृंगार

विकास या फिर अतिक्रमण

मरुस्थलीय धरती पर पनपने वाले कैर, बेर और खैर जैसे देशी पेड़-झाड़ियां कभी गांवों की पहचान हुआ करती थी लेकिन बढ़ते अतिक्रमण, सड़क निर्माण, घटते बीड़-जंगल और आधुनिकीकरण के कारण इन प्रजातियों पर संकट गहराता जा रहा है। बीड़, ओरण, गोचर भूमि के सिकुड़ने और जंगलों के कटाव ने इनके अस्तित्व पर खतरा खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वन और कृषि विभाग इनके संरक्षण और संवर्धन की योजनाएं बनाकर बागवानी में शामिल करें, तो न केवल प्राकृतिक धरोहर सुरक्षित रहेगी बल्कि ग्रामीणों को स्थायी रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं।