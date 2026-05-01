1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

प्यास के बहाने गिनती : बुद्ध पूर्णिमा पर वाटर पॉइंट पर जुटेंगे वन्य जीव

गणना कार्यक्रम अनुसार वन विभाग की ओर से प्रत्येक वाटर हॉल के निकट तीन से चार वनकर्मी तैनात रहेंगे। ये वनकर्मी ऊंचाई पर या किसी ओट में रहेंगे, जिससे पानी पीने के लिए आनेवाले वन्य जीव असहज नहीं हो तथा उन्हें किसी खतरे का अहसास नहीं हो।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

May 01, 2026

चूरू. वैशाख शुल्क पक्ष बुद्ध पूर्णिमा पर जिले में वन्य जीवों की गणना के लिए वन विभाग की ओर से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलेभर के वन क्षेत्रों में वन विभाग की ओर से एक मई शाम 5 बजे से वन्य जीवों की गणना (wildlife census) प्रारंभ की जाएंगी जो 24 घंटे चलेगी। वन विभाग के डीएफओ भवानीसिंह ने बताया कि शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा पर होने वाली वन्यजीव गणना के लिए विभाग स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। और वन्य जीवों की गिनती के लिए तैयार रोड मैप अनुसार गणना की जाएगी।

वाटर हॉल पर आएंगे जीव
डीएफओ के अनुसार जिले के वन क्षेत्रों में एक मई शाम 5 बजे से 2 मई शाम 5 बजे तक वन्य जीवों की गणना होगी। उन्होंने बताया जिले के वन क्षेत्रों में करीब 48 वाटर पॉइंट बनाए है। जिनमें कुछ प्रकृति प्रदत है तो कुछ बनाए गए है। इन वॉटर हाल में वन में विचरण करनेवाले जीवों के लिए पानी उपलब्ध रहेगा।

ऊंचाई पर ओट में रहेंगे वनकर्मी
गणना कार्यक्रम अनुसार वन विभाग की ओर से प्रत्येक वाटर हॉल के निकट तीन से चार वनकर्मी तैनात रहेंगे। ये वनकर्मी ऊंचाई पर या किसी ओट में रहेंगे, जिससे पानी पीने के लिए आनेवाले वन्य जीव असहज नहीं हो तथा उन्हें किसी खतरे का अहसास नहीं हो। यहां पर तैनात वनकर्मी ज्योंही वन्य जीव पानी पीने आएगा तो उसे अंकित कर लेंगे और उन्हें कैमरे में भी कैद करेंगे।

अधिकारी भी रखेंगे निगरानी
डीएफओं सिंह ने बताया कि एक सौ से अधिक वनकर्मी 24 घंटे वन क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। वन रैंज अनुसार वन अधिकारी भी निगरानी रखेंगे। वन्य जीवों की गणना सुचारू और सही हो इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां की है।

ताल छापर अभयारण्य में वन्यजीव गणना आज
इसी क्रम में ताल छापर अभयारण्य (Tal Chhapar Sanctuary) में शुक्रवार को वन विभाग जंगली जानवरों की टोह लेगा। इससे यहां के वन्य जीवों के कुछ कुनबे बढ़ने के साथ अभयारण्य की पहचान कहे जाने वाले कृष्ण मृग की असल मौजूदगी का पता चलेगा। यहां चिन्हित 9 वाटर पॉइंट पर वन्यजीव गणना के दौरान जीपीएस व कैमरा ट्रेप प्रस्तावित है। इसके अलावा पगमार्क से भी गणना की जाएगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि वन्यजीव गणना 1 मई को शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई शाम 5 बजे तक चलेगी। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का है,पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की दूधिया रोशनी ज्यादा रहती है। इसलिए चांदनी रात में वाटर हॉल पर पानी पीने के लिए आने वाले वन्यजीव आसानी से नजर में आते हैं और गणना में अधिकतम सटीक आंकड़े सामने आते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 May 2026 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / प्यास के बहाने गिनती : बुद्ध पूर्णिमा पर वाटर पॉइंट पर जुटेंगे वन्य जीव

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Crime : चूरू की इस तहसील में दुकान में चल रहा था अवैध फ्यूल डिपो, 156 लीटर पेट्रोल-डीजल जब्त

Rajasthan Police File PIC
चूरू

तणी में दौड़ा मौत का करंट : रूपेली में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, मां जिंदगी से जंग में घायल

चूरू

‘म्यूल हंटर’ का वार : चूरू में साइबर ठगी गिरोह बेनकाब, लाखों का खेल उजागर, बैंक खातों के जरिए घुमाई जा रही थी रकम

Cyber fraud
चूरू

Churu : प्रशासन सोया, खतरा जागा: साहवा हाईवे पर अवैध कब्जे हावी

चूरू

खाकी में क्रिएटिविटी : समाज को नई दिशा देती कालिका पेट्रोलिंग टीम की कांता सोनगरा

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.