प्यास के बहाने गिनती : बुद्ध पूर्णिमा पर वाटर पॉइंट पर जुटेंगे वन्य जीव

ताल छापर अभयारण्य में वन्यजीव गणना आज

इसी क्रम में ताल छापर अभयारण्य (Tal Chhapar Sanctuary) में शुक्रवार को वन विभाग जंगली जानवरों की टोह लेगा। इससे यहां के वन्य जीवों के कुछ कुनबे बढ़ने के साथ अभयारण्य की पहचान कहे जाने वाले कृष्ण मृग की असल मौजूदगी का पता चलेगा। यहां चिन्हित 9 वाटर पॉइंट पर वन्यजीव गणना के दौरान जीपीएस व कैमरा ट्रेप प्रस्तावित है। इसके अलावा पगमार्क से भी गणना की जाएगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि वन्यजीव गणना 1 मई को शाम 5 बजे से शुरू होकर 2 मई शाम 5 बजे तक चलेगी। यह दिन वैशाख पूर्णिमा का है,पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की दूधिया रोशनी ज्यादा रहती है। इसलिए चांदनी रात में वाटर हॉल पर पानी पीने के लिए आने वाले वन्यजीव आसानी से नजर में आते हैं और गणना में अधिकतम सटीक आंकड़े सामने आते हैं।