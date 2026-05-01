नाबालिग लड़के से कुकर्म का प्रयास, बंधक बनाया और निर्वस्त्र कर नचाया, भाई का वीडियो देख उड़े बहन के होश

पीड़ित ने बताया कि आरोपियों में से एक ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और उसके साथ जबरन कुकर्म करने का प्रयास किया। जब पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगा, तो आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया। आरोपियों ने उसे धमकाया कि यदि उसने इस बारे में किसी को भी बताया, तो वे उसे जान से मार देंगे और वीडियो वायरल कर देंगे। इसी खौफ के कारण मासूम कई दिनों तक चुप रहा।