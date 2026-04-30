बाड़मेर: ASP दफ्तर में POCSO आरोपी ने काटा गला, खून से लथपथ देख उड़े पुलिस के होश, मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि जब पुलिस आरोपी के फिंगरप्रिंट लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही थी, तभी नरेश ने अचानक टेबल पर रखे एक पेपर कटर को उठा लिया और अपनी गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। गला कटते ही आरोपी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। पुलिस अभिरक्षा में हुई इस अचानक वारदात से पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए।