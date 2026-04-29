Rajasthan Politics : ‘वो निर्दलीय पेशाब के बहाने भाग गया’, MLA रविंद्र सिंह भाटी के ‘गढ़’ में ये क्या बोल गए MP हनुमान बेनीवाल? जानिए Inside Story

आरएलपी (RLP) सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मंगलवार को जब बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र पहुँचे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे अपने चिर-परिचित अंदाज़ में कोई ऐसा 'बम' फोड़ेंगे जिसकी गूँज लंबे समय तक सुनाई देगी। शिव, जो वर्तमान में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का 'गढ़' माना जाता है, वहां बेनीवाल ने एक सभा के दौरान बिना नाम लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार पर ऐसा तंज कसा कि वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। बेनीवाल का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है और सवाल खड़ा हो रहा है- 'क्या बेनीवाल का निशाना रविंद्र सिंह भाटी ही थे या कोई और निर्दलीय उम्मीदवार?