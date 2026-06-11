REET Level-1 Result: राजस्थान रीट परीक्षा में मजदूर के बेटे ने किया टॉप, जिले का नाम किया रोशन

बाड़मेर। सीमित संसाधन, साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और संघर्षों से भरी जिंदगी के बीच अगर कोई युवा पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल कर ले, तो उसकी सफलता हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। बाड़मेर जिले के देवका गांव के रहने वाले हंसराज पुरी गोस्वामी ने ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने रीट लेवल-1 (शिक्षक भर्ती परीक्षा) 2025 में प्रदेशभर में प्रथम रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे बाड़मेर जिले का नाम रोशन कर दिया है।