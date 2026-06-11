Rajasthan Farmer : राजस्थान के चार जिलों में होती है पान की खेती, वैज्ञानिक विधि से करें, मिलेगा मुनाफा

तुड़ाई के बाद पत्तों को छायादार और ठंडी जगह पर रखें। साइज क्वालिटी के हिसाब से उनकी छंटाई करें। पान को हमेशा हवादार बांस की टोकरियों में पैक करें। टोकरी के अंदर चारों तरफ और नीचे केले के गीले पत्ते या गीला सूती कपड़ा बिछाएं। यह पत्तों को नमी देता है और बाहर की गर्मी से बचाता है। पत्तों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित तरीके से रखें, ताकि वे आपस में रगड़ खाकर फटें नहीं। मंडी ले जाने के लिए ऐसे वाहन का उपयोग करें, जिसमें हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो।