Rajasthan: बेटे के प्रेम-प्रसंग की रंजिश में पिता की काटी नाक, 6-7 बदमाशों ने किया हमला, डॉक्टर बोले- अब हालत स्थिर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हमले के पीछे घायल के बेटे के प्रेम-प्रसंग को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने बुजुर्ग को निशाना बनाया। हालांकि पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हमले के पीछे अन्य संभावित कारणों को भी खंगाला जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायल बुजुर्ग की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।