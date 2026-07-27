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Rajasthan: बेटे के प्रेम-प्रसंग की रंजिश में पिता की काटी नाक, 6-7 बदमाशों ने किया हमला, डॉक्टर बोले- अब हालत स्थिर

Attack On Old Man: बाड़मेर जिले में बेटे के प्रेम-प्रसंग की रंजिश में 58 साल के बुजुर्ग पर 6-7 बदमाशों ने हमला कर धारदार हथियार से उनकी नाक काट दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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बाड़मेर

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Akshita Deora

Jul 27, 2026

Barmer Attack

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बेटे के प्रेम-प्रसंग की रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। सुबह 58 साल के बुजुर्ग पर 6-7 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले उनके साथ जमकर मारपीट की और बाद में धारदार हथियार से उनकी नाक काट दी। घायल की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे जिन्हें आता देख आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

पुलिस के अनुसार घायल बुजुर्ग रोजाना की तरह सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर कबूतरों को दाना डालने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही 6-7 लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उन्हें चारों ओर से घेरकर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद एक बदमाश ने धारदार हथियार से उनकी नाक पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

डॉक्टर बोले-अब हालत स्थिर

बुजुर्ग के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। ग्रामीणों को आता देख सभी आरोपी मौके से भाग निकले। इसके बाद परिजनों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। घटना की सूचना मिलने पर बाड़मेर जिले के सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

बेटे के प्रेम-प्रसंग के कारण हुआ पिता पर हमला

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हमले के पीछे घायल के बेटे के प्रेम-प्रसंग को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने बुजुर्ग को निशाना बनाया। हालांकि पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हमले के पीछे अन्य संभावित कारणों को भी खंगाला जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायल बुजुर्ग की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।

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Updated on:

27 Jul 2026 08:11 am

Published on:

27 Jul 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: बेटे के प्रेम-प्रसंग की रंजिश में पिता की काटी नाक, 6-7 बदमाशों ने किया हमला, डॉक्टर बोले- अब हालत स्थिर

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