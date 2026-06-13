Barmer News : बाड़मेर में गर्मी और प्यास से अज्ञात महिला की तबीयत बिगड़ी, हुई मौत, परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस

Barmer Heat News : बाड़मेर में भीषण गर्मी के बीच एक अज्ञात महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसे उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मृतका की पहचान और उसके परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। जीआरपी पुलिस के अनुसार 10 जून की शाम करीब 6.10 बजे रेलवे स्टेशन बाड़मेर के स्टेशन मास्टर महावीर सिंह ने सूचना दी कि जीआरपी थाना परिसर के सामने एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय भिजवाया।