Barmer : 10 साल का इंतजार, फिर भी नहीं मिला कृषि कनेक्शन, परेशान किसान ने डिस्कॉम दफ्तर में खुद पर उड़ेला पेट्रोल, गिरफ्तार

Barmer : खेती के लिए बिजली कनेक्शन किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन बाड़मेर में यह जरूरत वर्षों से सरकारी फाइलों में अटकी हुई है। कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद किसानों को 10 से 15 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई किसानों ने तीन-तीन साल पहले डिमांड राशि जमा करा दी, लेकिन इसके बाद भी उनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंची। इंतजार, आर्थिक नुकसान और लगातार चक्कर काटने से उपजा यही दर्द मंगलवार को उस समय सामने आ गया, जब शिव क्षेत्र के आरंग निवासी किसान गोसाईराम ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास कर दिया।