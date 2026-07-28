Balotra News: 2 मासूमों को गोद में लेकर टांके में कूदी महिला, तीनों की हुई मौत, महज 4 साल पहले हुई थी शादी

बालोतरा। राजस्थान के बालोतरा जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया। पचपदरा थाना क्षेत्र के दूदवा गांव में 25 वर्षीय विवाहिता अपने दो मासूम बेटों को साथ लेकर घर के पास बने पानी के टांके में कूद गई। इस हृदयविदारक घटना में महिला और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।