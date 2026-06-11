Barmer: सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल, महिलाओं ने सरपंच प्रतिनिधि पर किया हमला, वाहन में तोड़फोड़

Barmer Women Attack Sarpanch Representative: बाड़मेर जिले में आगोर ग्राम पंचायत इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कार्रवाई से नाराज कुछ महिलाओं ने मिलकर सरपंच प्रतिनिधि और समाजसेवी पर हमला कर दिया। महिलाओं पर उनके वाहन को रोककर मारपीट करने और गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगा है। इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।