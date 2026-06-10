सीकर में खत्म हुआ LPG सिलेंडर संकट, अब 3 दिन में डिलीवरी; बुकिंग आधी, सप्लाई दोगुनी

सीकर जिले में बीपीसीएल की 19,050 के मुकाबले 12,216, एचपीसीएल के 4,747 बुकिंग की तुलना में 2,366 और आइओसीएल की 19,125 बुकिंग के मुकाबले 4,125 सिलेंडरों की औसतन आपूर्ति हो रही है। एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर स्थिति सामान्य हो गई है। पिछले महीने के मुकाबले बुकिंग आधी से भी कम और आपूर्ति दोगुना से ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं।

-विजेंद्रपाल, डीएसओ, सीकर