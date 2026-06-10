10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर में खत्म हुआ LPG सिलेंडर संकट, अब 3 दिन में डिलीवरी; बुकिंग आधी, सप्लाई दोगुनी

Sikar LPG Cylinder: सीकर जिले में एलपीजी सिलेंडर संकट लगभग खत्म हो गया है। पिछले महीने 95 हजार से अधिक पहुंची बुकिंग अब घटकर 42,922 रह गई है, जबकि दैनिक आपूर्ति बढ़कर 18,707 सिलेंडर हो गई है। पैनिक बुकिंग कम होने, आयात और घरेलू उत्पादन बढ़ने से अब उपभोक्ताओं को औसतन 3 दिन में गैस सिलेंडर मिलने लगा है।

3 min read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Jun 10, 2026

Sikar LPG Cylinder Crisis Ends

एलपीजी गैस सिलेंडर संकट समाप्त (पत्रिका फाइल फोटो)

Sikar LPG Cylinder Crisis Ends: सीकर: आहत करने वाली बढ़ी दरों के बीच गैस सिलेंडरों को लेकर राहत की भी बड़ी खबर है। अमेरिका-इजराइल व ईरान संघर्ष के चलते पिछले महीने पैनिक की वजह से बढ़ी बुकिंग अब आधी से भी कम हो गई है। वहीं, सीकर में सिलेंडरों की आपूर्ति भी दोगुना से ज्यादा हो गई है।

ऐसे में अब बुकिंग के बाद औसतन तीन दिन में ही सिलेंडर फिर से घरों तक पहुंचना शुरू हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि पहले से सिलेंडर भरवाकर रखे होने की वजह से नया सिलेंडर आने पर उपभोक्ताओं के घर खाली सिलेंडर मिलने की भी समस्या दिखने लगी है।

95 से 42 हजार पहुंची बुकिंग, आपूर्ति बढ़ी

एक महीने की बात करें तो होर्मुज संकट की वजह से नौ मई को जिले में बीपीसीएल, एचपीसीएल और आइओसीएल की सिलेंडर बुकिंग 95 हजार 138 थी, जबकि घरेलू और व्यवसायिक सिलेंडर मिलाकर आपूर्ति 10 फीसदी से भी कम 10 हजार 253 रह गई थी। ऐसे में बुकिंग से 10 दिन पहले तो सिलेंडर मिलना ही बंद हो गया था।

कई एजेंसियों के उपभोक्ताओं को 15 से 20 दिन बाद सिलेंडर मिल रहे थे। वहीं, सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार जिले में तीनों कंपनियों की बुकिंग 42 हजार 922 और सिलेंडरों की आपूर्ति प्रतिदिन 18 हजार 707 तक हो गई है। यानी औसतन ढाई से तीन दिन में सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

जानें किस तरह कम हुआ रसोई गैस का संकट

ईरान-अमरीका इजराइल युद्ध से पहले पश्चिमी एशिया के संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और कुवैत सरीखे देशों से ही 90 फीसदी एलपीजी आयात हो रहा था। युद्ध के बाद सरकारी कंपनियों ने 55 फीसदी आयात अमरीका और 12 फीसदी ईरान से करने के अलावा ऑस्ट्रेलिया, रूस, अर्जेंटीना, कांगो, अंगोला, नाइजीरिया और कैमरून सरीखे देशों से भी एलपीजी खरीदी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, होर्मुज संकट के समय सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल परिसरों को प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैस धाराओं को एलपीजी पूल की ओर मोड़ने का निर्देश दिया था। इससे घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

ईरान-अमरीका-इजराइल युद्ध की वजह से बढ़ी पैनिक बुकिंग कम होने से गैस कंपनियों पर दबाव कम हुआ। बुकिंग व आपूर्ति का संतुलन ठीक होने लगा। सरकार और तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों की एलपीजी आपूर्ति में कटौती कर घरेलू सिलेंडर वितरण जारी रखा।

शहरी क्षेत्रों में पीएनजी सप्लाई बढ़ाने और उनके एलपीजी कनेक्शन काटने से सिलेंडर की सप्लाई सुधरी। रिफाइनरियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल के मिश्रण (रिफाइनरी डाइट) में भी बदलाव के साथ कंपनियों ने रिफाइनरियों को पूरी क्षमता से संचालित किया।

ये है स्थिति

पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, गोदाम और वितरण नेटवर्क के विस्तार से भी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई। इस समय शादी-ब्याह (सावों) का सीजन नहीं होने से भी बुकिंग में राहत मिली है। वर्तमान में जिले में बीपीसीएल की 19,050 के मुकाबले 12,216, एचपीसीएल के 4,747 बुकिंग की तुलना में 2,366 और आइओसीएल की 19,125 बुकिंग के मुकाबले 4,125 सिलेंडरों की औसतन आपूर्ति हो रही है।

एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर स्थिति अब सामान्य हो गई है। पिछले महीने के मुकाबले बुकिंग आधी से भी कम और आपूर्ति दो गुना से ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं।

सीकर जिले में बीपीसीएल की 19,050 के मुकाबले 12,216, एचपीसीएल के 4,747 बुकिंग की तुलना में 2,366 और आइओसीएल की 19,125 बुकिंग के मुकाबले 4,125 सिलेंडरों की औसतन आपूर्ति हो रही है। एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर स्थिति सामान्य हो गई है। पिछले महीने के मुकाबले बुकिंग आधी से भी कम और आपूर्ति दोगुना से ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं
-विजेंद्रपाल, डीएसओ, सीकर

Bharatpur: एक ही परिवार में हुई 3 बेटियों की शादी, सबसे छोटी की संदिग्ध मौत; दहेज हत्या का मामला दर्ज

ये भी पढ़ें
Bharatpur News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में खत्म हुआ LPG सिलेंडर संकट, अब 3 दिन में डिलीवरी; बुकिंग आधी, सप्लाई दोगुनी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचला, पति-पोते के सामने मौत, बोरे में समेटना पड़ा शव

Sikar Road Accident
सीकर

Rajasthan News : सरकारी दफ्तरों पर रेड- खुली पोल, SDM-ADM समेत 294 कार्मिक मिले नदारद, 58 अटेंडेंस रजिस्टर जब्त

Sikar Administrative Reforms Department Surprise Inspection Government Offices Absent
सीकर

सीकर में सोने की बिक्री में 75 फीसदी गिरावट, पहले 7 से 9 किलो बिकता था रोज, अब 2 किलो

Gold Sales in Sikar
सीकर

राजस्थान: फर्जी लेटरपैड से कोल्ड स्टोरेज से निकलवा ली 15 लाख की इलायची, जयपुर और सीकर के व्यापारियों में ठनी

Jaipur-Sikar Traders Clash
सीकर

सीकर में सामूहिक धर्मांतरण: बेटी के जन्मदिन के बहाने लोगों को बुलाया, फिर ब्रेनवॉश कर दिया मोटी रकम का लालच

Sikar Religious conversion case
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.