महंगाई ‘डायन’ खाए जात है…उदयपुर में राजस्थान का सबसे महंगा सिलेंडर, ₹973.50 पहुंची कीमत

उदयपुर. महंगाई की मार झेल रहे उदयपुर के लाखों उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लगा है। तेल एवं गैस कंपनियों की ओर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद उदयपुर में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर अब 973.50 रुपए का हो गया है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में यह सबसे महंगा सिलेंडर माना जा रहा है। पहले यही सिलेंडर 944.50 रुपए में मिल रहा था। लगातार बढ़ती कीमतों ने न केवल आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, बल्कि गैस आपूर्ति और नए कनेक्शन की समस्याओं ने भी उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है।