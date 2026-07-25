उदयपुर : खुद सुधरा फिर बना दूसरों का सहारा, फिर कई युवाओं को मिली नई जिंदगी

नरपत सिंह की जिंदगी फिल्मी नहीं, बल्कि वास्तविक संघर्ष की कहानी है। महज तीन माह की उम्र में पिता का साया उठ गया। मां ने कठिन परिस्थितियों में पालन-पोषण किया। लेकिन, युवावस्था में तनाव दूर करने के बहाने शुरू हुई शराब धीरे-धीरे ऐसी लत बन गई, जिसने परिवार, रिश्ते और स्वास्थ्य सब कुछ छीन लिया।हालात इतने बिगड़े कि शरीर गंभीर बीमारी से जूझने लगा। परिवार टूटने की कगार पर था और समाज ने भी दूरी बना ली थी। इलाज के दौरान उन्होंने महसूस किया कि नशा किसी शौक का नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी का नाम है, जो इंसान की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। स्वस्थ होने के बाद नरपत सिंह ने अलग रास्ता चुना। तय किया कि यदि वे इस दलदल से निकल सकते हैं तो दूसरों को भी निकाला जा सकता है। इसी सोच के साथ आरोग्य सेवा संस्थान से नशा मुक्ति को सामाजिक अभियान का रूप दिया।