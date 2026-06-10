Bharatpur: एक ही परिवार में हुई 3 बेटियों की शादी, सबसे छोटी की संदिग्ध मौत; दहेज हत्या का मामला दर्ज

Bharatpur Dowry Death Case: भरतपुर: चिकसाना थाना क्षेत्र के हथैनी गांव में दहेज प्रताड़ना का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक ही परिवार में ब्याही गईं तीन बहनों में से सबसे छोटी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने पति, सास और ससुर पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए चिकसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।