श्रीगंगानगर: निजी बैंक के लोन मैनेजर का शव बंद कार में मिला, 30 घंटे से हो रही थी तलाश, मौत की वजह अभी साफ नहीं

पुलिस जांच के दौरान कार के अंदर बीयर के खाली कैन भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि कुल छह कैन में से चार इस्तेमाल किए हुए थे। इससे मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि युवक सोमवार दोपहर कार में एसी चलाकर सीट पीछे करके आराम कर रहा था।