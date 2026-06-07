श्रीगंगानगर: पंचर के पैसे मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर दुकानदार की हत्या, परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से रोका

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर): रायसिंहनगर में पदमपुर रोड पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां महज पंचर के पैसों के मामूली विवाद में एक ट्रैक्टर चालक ने टायर दुकान मालिक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बलजीत सिंह के रूप में हुई है, जो शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के पास पंचर की दुकान चलाते थे।