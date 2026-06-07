Kota Mahant Devanand Murder: करोड़ों की जमीन और बैंक बैलेंस, फिर भी बिना सुरक्षा के क्यों थे महंत देवानंद?

कोटा: चंद्रेसल मठ में मायापुरी अखाड़े के महंत देवानंद महाराज की निर्मम हत्या ने क्षेत्रवासियों को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे महंत की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने मठ परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी। चंद्रेसल मठ के नाम करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि और करोड़ों की बैंक जमा राशि है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था लगभग नगण्य है। परिसर में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं। जंगली और सुनसान क्षेत्र में स्थित होने के कारण पुलिस के लिए भी हत्यारों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है।