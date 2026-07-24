राजस्थान के सरकारी स्कूल में बनाई रील मामले में शिक्षा विभाग सख्त, वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल से मांगा जवाब

उधर शिक्षा विभाग ने भी मामले में सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी राधेश्याम वर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का उपयोग केवल शिक्षण कार्य के लिए होना चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उसके आधार पर संबंधित छात्रों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।