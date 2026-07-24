Kota: सगे भाइयों की बेटियों ने किया कमाल, एक साथ पास की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, पहले से थीं सरकारी नौकरी में

अनुपमा पाठक वर्तमान में राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर कार्यरत हैं। वहीं प्रेमलता पाठक व्याख्याता (संस्कृत) के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच नियमित अध्ययन, समय का बेहतर प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। दोनों ने यह साबित किया कि यदि दृढ़ संकल्प और मेहनत हो तो नौकरी के साथ भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की जा सकती है। परिजनों ने बताया कि दोनों ने लंबे समय तक लगातार तैयारी की और अपने विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास भी उनकी सफलता में महत्वपूर्ण रहा। परिणाम घोषित होने के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदारों, मित्रों और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर दोनों की सफलता का जश्न मनाया।