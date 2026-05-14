RPSC Bharti: राजस्थान के इन 922 पदों पर होगी भर्ती, विभाग ने बढ़ा दिए 348 पद, जानें पूरी डिटेल्स

RPSC Assistant Professor Recruitment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है, जिससे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत और नई संभावनाएं सामने आई हैं। आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले जारी किए गए पदों के वर्गीकरण में बदलाव करते हुए पदों की कुल संख्या में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार, 18 सितंबर को 30 विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के कुल 574 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब कॉलेज शिक्षा विभाग ने इन पदों की संख्या बढ़ाकर 922 कर दी है।