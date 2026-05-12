SI Recruitment Exam 2021: RPSC ने घोषित की नई तारीख, जानें कब फिर से होगी एसआई भर्ती परीक्षा?

SI Recruitment Exam 2021
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के उन लाखों युवाओं की धड़कनें तेज कर दी हैं जो पिछले 5 सालों से 'वर्दी' का सपना देख रहे हैं। पेपर लीक की काली छाया के कारण रद्द हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 की नई तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यह परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी की तरह है जो रद्द होने के बाद से ही असमंजस में थे।
आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा का पहला पेपर 20 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
इस नई घोषणा में एक ऐसी शर्त है जो कई लोगों के लिए खुशी और कई के लिए गम लेकर आई है।
याद दिला दें कि SI भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान में भारी बवाल हुआ था। पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने और राज्य सरकार की सिफारिश के बाद RPSC ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था।
सितंबर में होने वाली इस परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थियों के पास गिने-चुने महीने ही बचे हैं।
रिवीजन पर फोकस: चूंकि यह 2021 की भर्ती है, इसलिए अभ्यर्थियों को पुराने सिलेबस और करंट अफेयर्स को अपडेट करने की सख्त जरूरत है।
मेंटल प्रेशर: दोबारा परीक्षा देना किसी मानसिक दबाव से कम नहीं होता, ऐसे में छात्रों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी।
राजस्थान की गलियों से लेकर सोशल मीडिया ग्रुप्स तक, अब बस SI परीक्षा की ही चर्चा है। 859 पदों के लिए होने वाली यह भर्ती राजस्थान पुलिस बेड़े को नए और ऊर्जावान अफसर देगी। अब देखना यह है कि 20 सितंबर को होने वाली यह परीक्षा कितनी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहती है।
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