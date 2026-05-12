SI Recruitment Exam 2021: RPSC ने घोषित की नई तारीख, जानें कब फिर से होगी एसआई भर्ती परीक्षा?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के उन लाखों युवाओं की धड़कनें तेज कर दी हैं जो पिछले 5 सालों से 'वर्दी' का सपना देख रहे हैं। पेपर लीक की काली छाया के कारण रद्द हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 की नई तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यह परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी की तरह है जो रद्द होने के बाद से ही असमंजस में थे।