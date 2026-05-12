12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

SI Recruitment Exam 2021: RPSC ने घोषित की नई तारीख, जानें कब फिर से होगी एसआई भर्ती परीक्षा?

RPSC SI भर्ती परीक्षा 2021 की नई तारीख घोषित। जानें कब होगा पेपर और किन अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। पेपर लीक के बाद अब फिर से शुरू होगी 859 पदों के लिए जंग।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Nakul Devarshi

May 12, 2026

SI Recruitment Exam 2021

SI Recruitment Exam 2021

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के उन लाखों युवाओं की धड़कनें तेज कर दी हैं जो पिछले 5 सालों से 'वर्दी' का सपना देख रहे हैं। पेपर लीक की काली छाया के कारण रद्द हुई SI भर्ती परीक्षा 2021 की नई तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यह परीक्षा 20 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह खबर उन अभ्यर्थियों के लिए संजीवनी की तरह है जो रद्द होने के बाद से ही असमंजस में थे।

RPSC का नया शेड्यूल: 20 सितंबर को 'परीक्षा'

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा का पहला पेपर 20 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।

  • पदों की संख्या: भर्ती मूल रूप से घोषित 859 पदों के लिए ही आयोजित की जाएगी।
  • पुराना ही रहेगा पैटर्न: परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी में दिक्कत न आए।
  • वेबसाइट पर अपडेट: अभ्यर्थी आधिकारिक जानकारी और विस्तृत शेड्यूल के लिए RPSC की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं।

नए छात्रों को बड़ा 'झटका'

इस नई घोषणा में एक ऐसी शर्त है जो कई लोगों के लिए खुशी और कई के लिए गम लेकर आई है।

  • केवल पुराने अभ्यर्थी: RPSC ने साफ कर दिया है कि इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे।
  • नो न्यू एंट्री: साल 2021 के बाद तैयारी शुरू करने वाले या नए विद्यार्थियों को इस परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा।
  • अभ्यर्थियों को अपने पुराने आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार के लिए 16 मई से 30 मई 2026 तक का समय दिया गया है। इस दौरान उम्मीदवार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और पते जैसी जानकारियों को अपडेट कर सकेंगे। हालांकि, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता का आधार साल 2021 के मूल नोटिफिकेशन के अनुसार ही रहेगा।    

पेपर लीक के साये से बाहर निकलने की कोशिश

याद दिला दें कि SI भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान में भारी बवाल हुआ था। पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने और राज्य सरकार की सिफारिश के बाद RPSC ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था।

  • सुशासन का संदेश: अब नई तिथि घोषित कर सरकार और आयोग यह संदेश देना चाहते हैं कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी।
  • कड़ी सुरक्षा: इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम रहने की उम्मीद है ताकि 'पेपर लीक' की घटना दोबारा न हो।

तैयारी के लिए बचा है कम समय

सितंबर में होने वाली इस परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थियों के पास गिने-चुने महीने ही बचे हैं।

रिवीजन पर फोकस: चूंकि यह 2021 की भर्ती है, इसलिए अभ्यर्थियों को पुराने सिलेबस और करंट अफेयर्स को अपडेट करने की सख्त जरूरत है।

मेंटल प्रेशर: दोबारा परीक्षा देना किसी मानसिक दबाव से कम नहीं होता, ऐसे में छात्रों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी।

'वर्दी' का सपना अब होगा पूरा

राजस्थान की गलियों से लेकर सोशल मीडिया ग्रुप्स तक, अब बस SI परीक्षा की ही चर्चा है। 859 पदों के लिए होने वाली यह भर्ती राजस्थान पुलिस बेड़े को नए और ऊर्जावान अफसर देगी। अब देखना यह है कि 20 सितंबर को होने वाली यह परीक्षा कितनी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहती है।

ये भी पढ़ें

NEET 2026 Cancel : ‘नीट पेपर लीक’ पर मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, जानें क्या कहा? 
जयपुर
Dr. Kirodi Lal Meena on NEET Exam 2026 Cancel

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 May 2026 03:38 pm

Published on:

12 May 2026 02:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / SI Recruitment Exam 2021: RPSC ने घोषित की नई तारीख, जानें कब फिर से होगी एसआई भर्ती परीक्षा?

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान SOG की बड़ी कार्रवाई: मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 6 महीने से था फरार

Mewar University Fake Degree
अजमेर

Rajasthan: RPSC में फिर एक बड़ा पेपर लीक! 60 लाख में बिका परीक्षा का पेपर, ​निलंबित कटारा ने कबूला सच

आरपीएससी का निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा, पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर

नियमित टीकाकरण में अजमेर राज्य में तीसरे स्थान पर

Ajmer news
अजमेर

Ajmer Dargah : अजमेर दरगाह के चप्पे-चप्पे पर NSG की नजर, अहाता-ए-नूर भी पहुंची टीम, सुरक्षा पर कड़ी निगरानी

Ajmer Dargah
अजमेर

Ajmer Ring Road Update : अजमेर में रिंग रोड का काम जारी, यहां भूमि अधिग्रहण करना बाकी, यह होंगे फायदे

ajmer ring road
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.