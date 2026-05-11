Ajmer Dargah : अजमेर दरगाह के चप्पे-चप्पे पर NSG की नजर, अहाता-ए-नूर भी पहुंची टीम, सुरक्षा पर कड़ी निगरानी

अजमेर। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम पहुंची। गृह मंत्रालय महानिदेशालय के निर्देश पर आई टीम ने दरगाह परिसर के चप्पे-चप्पे का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की गहन समीक्षा की। टीम ने परिसर के सभी प्रमुख गेट, इमारतों, सीसीटीवी नेटवर्क और जायरीन की आवाजाही से जुड़े व्यवस्थागत पहलुओं की जानकारी जुटाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।