11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Dargah : अजमेर दरगाह के चप्पे-चप्पे पर NSG की नजर, अहाता-ए-नूर भी पहुंची टीम, सुरक्षा पर कड़ी निगरानी

अजमेर दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय ने सक्रियता तेज कर दी है। सोमवार को एनएसजी टीम ने परिसर के हर गेट, इमारत और सीसीटीवी नेटवर्क की गहन जांच की। टीम ने 2007 बम धमाके वाले स्थान का भी निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की जानकारी जुटाई। मंगलवार को उच्चाधिकारी भी अजमेर दरगाह का दौरा करेंगे।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

May 11, 2026

Ajmer Dargah

अजमेर दरगाह का निरीक्षण करती एनएसजी टीम (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम पहुंची। गृह मंत्रालय महानिदेशालय के निर्देश पर आई टीम ने दरगाह परिसर के चप्पे-चप्पे का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की गहन समीक्षा की। टीम ने परिसर के सभी प्रमुख गेट, इमारतों, सीसीटीवी नेटवर्क और जायरीन की आवाजाही से जुड़े व्यवस्थागत पहलुओं की जानकारी जुटाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।

सुबह दरगाह पहुंची एनएसजी टीम ने दरगाह वृत्ताधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान निजाम गेट, बुलंद दरवाजा, शाहजहांनी गेट, लंगरखाना गली गेट, शर्की गेट और पायंती दरवाजा समेत अन्य प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। टीम ने मेटल डिटेक्टर और जांच व्यवस्था को भी परखा तथा जायरीन की आवाजाही के दौरान सुरक्षा प्रबंधन की स्थिति का आकलन किया।

इन जगहों पर भी पहुंची टीम

निरीक्षण के दौरान एनएसजी अधिकारियों ने दरगाह परिसर की प्रमुख इमारतों का भी दौरा किया। टीम शाहजहांनी मस्जिद, संदली मस्जिद, महफिल खाना, झालरा परिसर, अहाता-ए-नूर और बेगमी दालान तक पहुंची। यहां नमाज, धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया गया।

बम धमाके वाले स्थान की भी निगरानी

टीम ने वर्ष 2007 में हुए बम धमाके के स्थान का भी निरीक्षण किया। अहाता-ए-नूर के सामने हुए उस धमाके से जुड़ी जानकारी पुलिस प्रशासन से ली गई। अधिकारियों ने उस समय की सुरक्षा व्यवस्था और उसके बाद किए गए बदलावों पर भी चर्चा की।

सुरक्षा इंतजामों का फीडबैक लिया

एनएसजी टीम ने दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी मॉनिटरिंग व्यवस्था की भी जानकारी ली। कैमरों की रिकॉर्डिंग, अभय कमांड सेंटर से जुड़ाव और सालाना उर्स के दौरान अपनाए जाने वाले अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों का फीडबैक लिया गया। साथ ही दरगाह कमेटी, अंजुमन कार्यालय, हुजरों और दुकानों की स्थिति को भी जांचा गया।

मंगलवार को उच्चाधिकारी करेंगे दौरा

मंगलवार को सुरक्षा सर्वेक्षण अधिकारी मेजर शाहरुख शेख भी दरगाह पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। वह एनएसजी टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इसके बाद पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना बनाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

Bikaner News: 58 लाख की स्मैक के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त, बॉर्डर पर अलर्ट
बीकानेर
Bikaner

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अजमेर शरीफ दरगाह

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 08:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Dargah : अजमेर दरगाह के चप्पे-चप्पे पर NSG की नजर, अहाता-ए-नूर भी पहुंची टीम, सुरक्षा पर कड़ी निगरानी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Ring Road Update : अजमेर में रिंग रोड का काम जारी, यहां भूमि अधिग्रहण करना बाकी, यह होंगे फायदे

ajmer ring road
अजमेर

CM भजनलाल शर्मा का पुष्कर दौरा: गांव की चौपाल पर सुनी समस्याएं, CHC और बस सेवा की दी सौगात

CM BhajanLal Sharma Pushkar Visit
अजमेर

Gram Vikas Chaupal : राजस्थान के सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, 17.50 लाख राजीविका महिलाओं में किसी का खाता एनपीए नहीं

Rajasthan Ajmer Kadel Village Gram Vikas Chaupal CM Bhajanlal big Statement 17.50 lakh Rajivika women Not a single account NPA
अजमेर

Ajmer : सीएम भजनलाल ने मजदूर लादूराम मेघवाल के घर खाया खाना, कही ऐसी बात, बैठे सभी खिलखिला के हंस पड़े

Rajasthan CM Bhajanlal Ajmer Kadel Village laborer Laduram Meghwal home meal He said something so amusing that everyone burst into peals of laughter
अजमेर

Ajmer: बड़े भाई ने मोबाइल नहीं दिया तो 13 साल के बच्चे ने की खुदकुशी, परिवार में मचा कोहराम

Rajasthan-Police-jeep
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.