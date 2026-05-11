CM भजनलाल शर्मा का पुष्कर दौरा: गांव की चौपाल पर सुनी समस्याएं, CHC और बस सेवा की दी सौगात

बता दें कि मुख्यमंत्री ने न केवल गांव की चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, बल्कि मौके पर ही विकास कार्यों को मंजूरी देकर जनता को बड़ी राहत दी। सोमवार सुबह जब मुख्यमंत्री कड़ेल गांव की गलियों में 'मॉर्निंग वॉक' पर निकले, तो उन्हें अपने बीच पाकर ग्रामीण उत्साहित हो गए। सादगी के साथ पैदल चलते हुए सीएम ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, महिलाओं से घर-परिवार का हाल जाना और युवाओं से उनके भविष्य को लेकर चर्चा की।