बाड़मेर: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी टीचर ने पीड़िता की बड़ी बहन से की लव मैरिज, पुलिस कार्रवाई में उलझा मामला

रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने शुरुआत में बिजनेस फीस के नाम पर अलग-अलग तारीखों में फोन-पे के जरिए 2 लाख 2 हजार रुपए ट्रांसफर करवाए। इसके बाद आईडी मजबूत करने और अधिक मुनाफे का झांसा देकर 85 हजार रुपए नकद लिए। वहीं, बाद में बिजनेस पार्टनर बनाने और अधिक लाभ दिलाने का भरोसा देकर महिला के भाइयों से भी करीब 3 लाख 75 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए।