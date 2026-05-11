रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी: गर्मियों की छुट्टी में मिलेगी हरिद्वार की कंफर्म टिकट, राजस्थान से शुरू हुई स्पेशल समर ट्रेन

जोधपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनीराम ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन संख्या 04811 बाड़मेर-हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक समर हॉलीडे स्पेशल प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को बाड़मेर से सुबह 4:15 बजे रवाना होगी । यह ट्रेन बायतू, बालोतरा, समदड़ी, लूणी, जोधपुर, मेड़ता रोड, नागौर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया, बठिंडा, अंबाला और सहारनपुर होते हुए अगले दिन सुबह 4:10 बजे हरिद्वार पहुंचेगी ।