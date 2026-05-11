11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी: गर्मियों की छुट्टी में मिलेगी हरिद्वार की कंफर्म टिकट, राजस्थान से शुरू हुई स्पेशल समर ट्रेन

Indian Railway Good News: गर्मी की छुट्टियों में हरिद्वार और उत्तर भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर-हरिद्वार-बाड़मेर द्वि-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

May 11, 2026

Indian Railway Alert

फाइल फोटो- पत्रिका

Barmer-Haridwar Weekly Summer Special Train: गर्मी की छुट्टियों में हरिद्वार और उत्तर भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा की घोषणा की है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर-हरिद्वार-बाड़मेर द्वि-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 11 मई से शुरू होकर 16 जुलाई तक संचालित होगी। रेलवे के इस कदम से पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को न केवल सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला

जोधपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनीराम ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन संख्या 04811 बाड़मेर-हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक समर हॉलीडे स्पेशल प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को बाड़मेर से सुबह 4:15 बजे रवाना होगी । यह ट्रेन बायतू, बालोतरा, समदड़ी, लूणी, जोधपुर, मेड़ता रोड, नागौर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, संगरिया, बठिंडा, अंबाला और सहारनपुर होते हुए अगले दिन सुबह 4:10 बजे हरिद्वार पहुंचेगी ।

हरिद्वार से बाड़मेर तक भी चलेगी ट्रेन

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04812 हरिद्वार-बाड़मेर समर हॉलीडे स्पेशल 12 मई से 17 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को हरिद्वार से सुबह 5:15 बजे रवाना होगी । यह ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से होते हुए अगले दिन सुबह 7:30 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। इससे वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी ।

18 कोच के साथ चलेगी स्पेशल ट्रेन

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे । इनमें 1 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 5 स्लीपर श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बे शामिल होंगे। इस व्यवस्था से अधिक यात्रियों को आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा ।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत

रेलवे की यह पहल पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों के लिए राहत भरी मानी जा रही है । गर्मियों में हरिद्वार और आसपास के धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों को अब सीधे और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा । इससे यात्रा आसान होगी और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी । साथ ही यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम, बड़ी संख्या में कटेंगे कनेक्शन; इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी
कोटा
Jodhpur gas cylinder issue, commercial LPG for weddings, Rajasthan ration department, wedding gas supply system, LPG cylinder shortage Rajasthan, Jodhpur control room gas, commercial cylinder allocation, marriage event gas supply, Rajasthan local news, LPG distribution system, wedding arrangements Rajasthan, gas agency supply Jodhpur, Rajasthan administration news, LPG policy update, Jodhpur latest news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 May 2026 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी: गर्मियों की छुट्टी में मिलेगी हरिद्वार की कंफर्म टिकट, राजस्थान से शुरू हुई स्पेशल समर ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मदर्स डे स्पेशल: अनपढ़ होकर भी हरकू देवी ने समझा शिक्षा का महत्व, स्कूल के लिए दान की जमीन

Mother Day 2026
बाड़मेर

मदर्स डे सक्सेस स्टोरी: मां की रिकॉर्डिंग सुनकर मोहित ने क्रैक की RAS परीक्षा, संघर्ष और समर्पण की अद्भुत मिसाल

Mother Day Success Story
बाड़मेर

Rajasthan: राजस्थान में कुदरत का अनोखा ‘चमत्कार’, भीषण गर्मी में भी 72 घंटों से नहीं पिघले ओले, ग्रामीण हुए हैरान

barmer news
बाड़मेर

Ravindra Singh Bhati: श्रमिकों की बहाली की मांग को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आंदोलन तेज, बोले: स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन होगा बड़ा

बाड़मेर

बदलता राजस्थान : विकास की दौड़ में सबसे आगे निकला पश्चिमी राजस्थान का ये जिला, रिकॉर्ड दिनों में हासिल की बड़ी उपलब्धि

Balotra Development
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.