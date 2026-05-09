Rajasthan: रिफाइनरी-हाईवे और पेट्रोकेमिकल हब, तेजी से बदल रही बालोतरा की तस्वीर, नए जिले की रफ्तार देख हर कोई हैरान

बाड़मेर। राजस्थान का नया जिला बालोतरा अब सिर्फ टेक्सटाइल और पॉपलीन नगरी तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में यहां विकास की ऐसी रफ्तार देखने को मिली है, जिसने पूरे इलाके की पहचान बदल दी है। रिफाइनरी परियोजना, पेट्रोकेमिकल हब, सिक्स लेन हाईवे, रेलवे विस्तार और तेजी से बढ़ते धार्मिक पर्यटन ने बालोतरा को पश्चिमी राजस्थान के उभरते आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। वर्ष 2023 में जिला बनने के बाद यहां विकास कार्यों को और अधिक गति मिली है।