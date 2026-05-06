Rajasthan News : रेगिस्तान में खड़ा हो रहा राजस्थान का ‘दुबई’! बनेंगे मॉल-मल्टीप्लेक्स-लग्जरी रिसॉर्ट्स, जानें आखिर क्या है ये नई कवायद?

रीको ने दूसरे चरण के लिए भी अपनी कमर कस ली है, जो पहले चरण से कई गुना बड़ा होने वाला है:



विशाल भूमि: द्वितीय चरण में 213.70 हेक्टेयर भूमि पर 257 भूखंडों की योजना है।



बड़े निवेश की संभावना: यहां 500 वर्ग मीटर से लेकर 1.62 लाख वर्ग मीटर तक के बड़े भूखंड उपलब्ध होंगे।



बुनियादी ढांचा: 87.64 हेक्टेयर भूमि पर सड़क, बिजली और स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्यों के लिए निविदाएं (टेंडर) जारी की जा चुकी हैं।

