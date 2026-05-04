राजस्थान रिफाइनरी अग्निकांड: कांग्रेस नेता हरीश चौधरी बोले- सच्चाई सामने लाने की जरूरत

बालोतरा/बायतू। मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में हुए अग्निकांड को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब इस प्रकरण की जांच देश की शीर्ष एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) कर रही है, तब जांच पूरी होने से पहले कारणों को सार्वजनिक करना कई सवाल खड़े करता है।