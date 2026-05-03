राजस्थान में खिचड़ी खाते-खाते पुलिस कांस्टेबल की मौत, 6 महीने पहले हुई थी गंभीर बीमारी

बाड़मेर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। खिचड़ी खाते समय अचानक बेहोश होकर गिरने के बाद परिजन और पड़ोसी उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने करीब एक घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।