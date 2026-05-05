Election Result 2026 : ‘ममता का गढ़’ जीतने में कैलाश चौधरी की ‘गुप्त रणनीति’, जानें कैसे पलट दिया बंगाल का भूगोल?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। लेकिन इस जीत की सबसे दिलचस्प कहानी राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से जुड़ी है। जब बंगाल में 'दीदी' और 'दादा' के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, तब बाड़मेर-बालोतरा के रणनीतिकार चुपचाप 'मिशन 2026' को सफल बनाने में जुटे थे। आज जब नतीजे सामने आए हैं, तो बाड़मेर का नाम बंगाल की जीत के साथ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है।