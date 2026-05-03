बीमार चल रहे व्यक्ति की मौत, डीएनए सैंपल लेकर किया अंतिम संस्कार

लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव के पास आवारा श्वानों ने हिरण पर हमला कर दिया। वन्यजीवप्रेमियों ने उसे बचाया। रविवार को दोपहर कुछ हिरण भादरिया गांव में विचरण कर रहे थे। इस दौरान श्वानों ने उन पर हमला कर दिया। एक हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर भादरिया गांव निवासी गिरधरसिंह, स्वरूपसिंह, शिवराम मेघवाल सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हिरण को बचाकर अपने कब्जे में लिया। वे घायल हिरण को लाठी के राजकीय पशु चिकित्सालय लेकर आए। यहां उसका प्राथमिक उपचार किया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी जगमालसिंह राठौड़ के निर्देशन में वन विभाग के गेपरराम भील व कार्मिक अस्पताल पहुंचे और घायल हिरण को अपने कब्जे में लिया।