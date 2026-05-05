गर्मी की छुट्टियों में घूमने का क्रेज: राजस्थान के ये पर्यटन स्थल बने पहली पसंद, विदेश के लिए भी खूब बुकिंग

पीक सीजन के चलते टूर पैकेज में 45 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है। कई टूर ऑपरेटर्स ने विभिन्न सेलिब्रेशन पैकेज दिए हैं। लोग रेलवे, कैब और हवाई जहाज के टिकट, होटल, हेरिटेज हवेली, रिसॉर्ट की बुकिंग कराने में जुटे हैं। पर्यटन स्थल पुष्कर में भी शादी-समारोह के अलावा पर्यटन के लिहाज से बुकिंग हुई है।