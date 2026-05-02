राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मेवात गैंग का पर्दाफाश: 3 करोड़ के मोबाइल गबन में 4 अरेस्ट

वृत्ताधिकारी आयुष वशिष्ठ के निर्देशन में थानाधिकारी दयाराम चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, फास्टैग डाटा और मुखबिर तंत्र की मदद से हरियाणा के नूंह (मेवात) और उत्तरप्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। 30 अप्रेल 2026 को पुलिस ने शाकिर उर्फ साजिद, खालिद उर्फ खल्ली, अमान और इमलाक उर्फ इमरान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त कार भी बरामद की गई है।