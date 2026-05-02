बाड़मेर के सरकारी स्कूल में पानी पीते ही 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, शरीर पर उभरे लाल दाने

इस घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मच गई। प्रशासन ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल में रखे पानी की टंकी और पेयजल के अन्य स्रोतों की जांच करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को स्कूल भेजा जा रहा है, ताकि वहां के पानी के सैंपल लिए जा सकें।