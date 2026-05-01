Pachpadra Refinery: ‘काले सोने’ ने एक दशक पहले भरी झोली, अब रिफाइनरी से उम्मीद; यूं बदलेगी राजस्थान की तस्वीर

1. वैट और सीजीएसटी : अभी तक राजस्थान केवल कच्चा तेल निकालता था, जिसे दूसरे राज्यों में साफ करने भेजा जाता था, लेकिन अब खेल बदलने वाला है। अब राजस्थान में ही पेट्रोल-डीजल और गैस बनेगी। जब माल तैयार होकर बिकेगा, तो वैट और राज्य वस्तु एवं सेवा कर का मोटा हिस्सा सीधे राजस्थान सरकार की जेब में आएगा।

2. पेट्रोकेमिकल हब: रिफाइनरी के साथ बनने वाला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अन्य उद्योगों को जन्म देगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और अन्य औद्योगिक करों में वृद्धि होगी।

3. नए उद्योग, नई कमाई: रिफाइनरी के आसपास दर्जनों नए कारखाने खुलेंगे, जिससे सरकार को अलग से टैक्स मिलेगा।