Rajasthan: राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी के पास बन रहा है नया ‘शहर’, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि रीको को सौंपी

रीको इन परियोजनाओं में निवेश के इच्छुक निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, ताकि क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो सके। अधिकारियों का मानना है कि पचपदरा रिफाइनरी के आसपास विकसित हो रहे ये प्रोजेक्ट बालोतरा जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य व शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा।