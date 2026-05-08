राजस्थान में 200 तहसीलदार 5 महीने से बिना काम उठा रहे वेतन, न पोस्टिंग मिली न जिम्मेदारी

बाड़मेर: राजस्थान में तहसीलदार और उप पंजीयक के पद खाली पड़े हैं। करीब पांच महीने पहले 200 कार्मिकों को पदोन्नति से तहसीलदार बना दिया, लेकिन इनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं। तहसीलदार के खाली पड़े पदों पर कहीं नायब तहसीलदार काम संभाल रहे हैं तो कहीं पर अन्य तहसील के तहसीलदार को अतिरिक्त चार्ज मिला है।