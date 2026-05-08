मेवाड़ राजपरिवार संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अरविंद सिंह की वसीयत के निरीक्षण की अनुमति, फोटो नहीं ले सकेंगे

उदयपुर: पूर्व राजपरिवार के सदस्य दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को चुनौती के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने वसीयत निरीक्षण की अनुमति दी है। पूर्व राजपरिवार के सदस्य दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को उनकी बेटी पद्मजा परमार ने चुनौती दी थी।