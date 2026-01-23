लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 1400 मिट्टी के मटकों से 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया, पहले भी दर्ज हैं कई कीर्तिमान

डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इससे पहले भी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। मार्च 2019 में उन्होंने 3 लाख 29 हजार से अधिक कपड़ों का दान कर पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 24 घंटे में 20 टन से ज्यादा स्टेशनरी वितरण, 20 सेकंड में 4000 से अधिक पौधारोपण, महिला स्वच्छता उत्पादों का बड़े स्तर पर वितरण, स्वेटर और भोजन पैकेट वितरण जैसे कई सामाजिक अभियानों के जरिए रिकॉर्ड कायम किए।