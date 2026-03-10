मोबाइल पर बार-बार आ रहे विज्ञापनों से सावधान, हो सकती है ठगी

बदलें अपने ब्राउजर की सेटिंगमोबाइल में आने वाले अधिकांश विज्ञापन इंटरनेट ब्राउजर, वेबसाइट नोटिफिकेशन या संदिग्ध मोबाइल एप्लिकेशन के कारण दिखते हैं। सबसे पहले यूजर को ब्राउजर की सेटिंग जांचनी चाहिए। यदि क्रोम ब्राउजर का उपयोग करते हैं तो उसकी सेटिंग में जाकर पॉप-अप और रीडायरेक्ट को बंद किया जा सकता है। इसके लिए क्रोम खोलकर ऊपर दिए गए तीन डॉट पर क्लिक करें, फिर सेटिंग और उसमें साइट सेटिंग में जाकर पॉप-अप और रीडायरेक्ट विकल्प को बंद कर दें। इसके साथ ही एड्स विकल्प को ब्लॉक करने से भी अनावश्यक विज्ञापन कम हो जाते हैं।



इन बातों पर ध्यान देना जरूरी