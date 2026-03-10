Udaipur Elevated Road: तेजी से हो रहा एलिवेटेड रोड का काम, 7 पिलर पर बन गई सड़क, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

Udaipur Elevated Road : उदयपुर। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन से कलक्टर बंगले तक बन रही एलिवेटेड रोड का काम तेजी से जारी है। इन दिनों उदियापोल क्षेत्र में नदी पेटे की भूमि पर पिलरों के फाउंडेशन बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहां विशेष तकनीक से फाउंडेशन तैयार किए जा रहे हैं, इससे प्रत्येक पिलर के निर्माण में करीब 15 दिन का समय लग रहा है।