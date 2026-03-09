भुगतान अटका तो थम गया सीवर प्रोजेक्ट, डेढ़ माह से बंद काम

उदयपुर. अमृत 2.0 योजना के तहत शहर में चल रहा सीवर लाइन डालने का कार्य पिछले करीब डेढ़ माह से बंद पड़ा है। काम कर रही फर्म को भुगतान नहीं मिलने से प्रोजेक्ट अटक गया है। ऐसे में कई क्षेत्रों में सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं और लोग रोजाना परेशानी झेलने को मजबूर हैं।अमृत 2.0 योजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 180 करोड़ रुपए की लागत से 150 किमी लंबी सीवर लाइन डाली जानी है। अब तक 110 किलोमीटर से अधिक लाइन बिछाई जा चुकी है। योजना पूरी होने पर शहर में करीब 18 हजार सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे।