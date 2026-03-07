7 मार्च 2026,

शनिवार

उदयपुर

खेल-खेल में मासूम ने निगली एलन-की, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

2 वर्षीय बच्चे की अटक गई थी सांसें, चिकित्सकों ने दी सलाह- बच्चों से दूर रखें छोटी और नुकीली चीजेंउदयपुर. छोटे बच्चों की जिज्ञासा कई बार खतरनाक हादसों का कारण बन सकती है। ऐसा ही एक मामला भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में सामने आया, यहां खेलते समय एक 2

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Mar 07, 2026

डॉक्टरों की टीम ने बिना देर किए एंडोस्कोपी की मदद से जटिल प्रक्रिया कर एलन-की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

spource patrika photo

2 वर्षीय बच्चे की अटक गई थी सांसें, चिकित्सकों ने दी सलाह- बच्चों से दूर रखें छोटी और नुकीली चीजें

उदयपुर. छोटे बच्चों की जिज्ञासा कई बार खतरनाक हादसों का कारण बन सकती है। ऐसा ही एक मामला भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में सामने आया, यहां खेलते समय एक 2 वर्षीय मासूम ने लोहे की एलनकी निगल ली। समय रहते उपचार मिलने से बच्चे की जान बच गई, लेकिन चिकित्सकों ने इसे लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

सांस लेने में हुई परेशानी तो लेकर दौड़े

भीलवाड़ा जिले के गंगापुर निवासी दो वर्षीय जयराज घर में रखे अपने पिता के टूल बॉक्स से खेल रहा था। इसी दौरान उसने उसमें रखी एलन-की मुंह में डाल ली और निगल गया। कुछ ही देर में उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। घबराए परिजन उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले गए, बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर किया गया।

समय पर उपचार से मिली राहत

पीएमसीएच पहुंचने पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. मयंक आमेटा ने तुरंत एक्स-रे और सीटी स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि एलनकी बच्चे के पेट में फंसी हुई है। डॉक्टरों की टीम ने बिना देर किए एंडोस्कोपी की मदद से जटिल प्रक्रिया कर एलन-की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस प्रक्रिया में डॉ. आशीष मेहता, डॉ. मयंक आमेटा, डॉ. गरिमा भंडारी, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन विजय व अजीम तथा नर्सिंग स्टाफ की टीम शामिल रही। उपचार के बाद बच्चे को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

एल शेप में होने से ज्यादा खतरनाक

डॉ. आमेटा ने बताया कि एलन-की जैसे नुकीले औजार को एंडोस्कोपी से निकालना बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि इससे भोजन नली या श्वसन नली को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। उन्होंने अभिभावकों को सावधान करते हुए कहा कि छोटे बच्चों की पहुंच से सिक्के, सेल, पिन, बटन, बैटरी और औजार जैसी छोटी वस्तुएं दूर रखें।

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

सोयाबीन के कट्टों में छिपाकर ले जा रहे थे 5 करोड़ की शराब

पुलिस ने कंटेनर चालक धोरा राजवा, बार ब्यावर निवासी गोपालसिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह शराब पंजाब और राजस्थान निर्मित है, जिसे अवैध रूप से गुजरात ले जाया जा रहा था। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है।
उदयपुर

UPSC Success Story: उदयपुर के जय और राहुल ने एक साथ क्रैक किया UPSC, ASP के बेटे सौरभ भी बने अफसर

UPSC Success Story Udaipur Rahul Parmar Jai Parmar and Saurabh Rai Rathore Crack UPSC Exam
उदयपुर

Udaipur Bear Attack: खेत में काम कर रहे किसान को 3 भालुओं ने किया लहूलुहान, इलाके में दहशत का माहौल

Udaipur Bear Attack
उदयपुर

तस्करों की ‘खुजली वाली’ साजिश फेल, दुर्गम पहाड़ियों में अफीम का साम्राज्य जमींदोज

कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने खाटों पर कौंच की फली का अत्यधिक खुजली पैदा करने वाला पाउडर छिड़क दिया। जैसे ही कुछ जवान खाटों पर बैठे, उन्हें तेज जलन और खुजली होने लगी। नहाने के बाद भी जब राहत नहीं मिली, तो स्थानीय जवानों की सलाह पर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया, इससे खुजली कम हुई।
उदयपुर

30 से अधिक नोटिस, 2 करोड़ वसूले

कुछ स्थानों पर फ्री होल्ड पट्टा जारी किया गया तो कुछ स्थानों पर बिना नीलामी के पट्टे जारी कर दिए गए। कई स्थानों पर जारी किए गए पट्टों में लैंड यूज चेंज फीस, लीज राशि, जीएसटी राशि वसूल नहीं करने से 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।
उदयपुर
