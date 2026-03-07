खेल-खेल में मासूम ने निगली एलन-की, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

समय पर उपचार से मिली राहत



पीएमसीएच पहुंचने पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. मयंक आमेटा ने तुरंत एक्स-रे और सीटी स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि एलनकी बच्चे के पेट में फंसी हुई है। डॉक्टरों की टीम ने बिना देर किए एंडोस्कोपी की मदद से जटिल प्रक्रिया कर एलन-की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस प्रक्रिया में डॉ. आशीष मेहता, डॉ. मयंक आमेटा, डॉ. गरिमा भंडारी, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन विजय व अजीम तथा नर्सिंग स्टाफ की टीम शामिल रही। उपचार के बाद बच्चे को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।



एल शेप में होने से ज्यादा खतरनाक